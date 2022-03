Alckmin se filia ao PSB com evento ao ar livre e presenças de Flávio Dino e Paulo Câmara

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Agora é oficial. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, prestes a confirmar que será candidato a vice-presidente na chapa liderada por Lula (PT), assinará sua ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) na quarta-feira (23), em Brasília, em um evento que contará com a presença de lideranças do partido, entre elas a do governador do Maranhão, Flávio Dino, e de Pernambuco, Paulo Câmara.

Na última sexta-feira (18), quando Alckmin confirmou que irá para o PSB, Dino desejou as boas-vindas ao ex-governador através das redes sociais. Também se filiarão ao PSB, no mesmo evento, o senador Dário Berger e o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que deve ser candidato o governo do estado, apoiado por Dino.

Também estarão presentes na cerimônia, que será realizada ao ar livre na sede da Fundação João Mangabeira, em Brasília (DF), o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o governador da Paraíba, João Azevedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE