Alckmin se reúne com a FUP para tratar da falta de diesel e petroleiros protestam contra política de preços da Petrobrás

247 - Candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu na sexta-feira (10) com membros da Federação Única dos Petroleiros (FUP) para tratar da possível falta de diesel no Brasil, segundo a Folha de S. Paulo.

Ao longo da conversa, que durou cerca de 1h30, Alckmin fez diversas perguntas aos petroleiros, que explicaram os motivos pelos quais o país corre risco de desabastecimento.

Eles afirmaram que o Brasil precisa voltar a investir na Petrobrás e condenaram a política de preços da companhia implementada no governo Michel Temer (MDB), que atrela o preço dos combustíveis no país ao mercado internacional. De acordo com os petroleiros, a política de preços da Petrobrás prejudica a busca de autonomia do Brasil no setor petrolífero.

A dependência de importação do diesel, por exemplo, poderia ser muito menor se o Brasil não tivesse paralisado a construção de refinarias. Em vez de importar 25% do combustível, o país poderia ter de importar somente 5%.

Os petroleiros também defenderam o fim dos leilões de campos de petróleo em curso e protestaram contra o projeto de privatização.

Advogados do grupo Prerrogativas, que acompanharam Alckmin, firmaram um compromisso de colaboração com a FUP em defesa da Petrobrás.

