Alckmin vai cumprir agenda para aproximar Lula do agronegócio

247 - O candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Lula, Geraldo Alckmin, está incumbido da tarefa de aproximar o ex-presidente do agronegócio.

Ele começará a fazer reuniões com associações do setor após as convenções partidárias, a partir da semana que vem.Alckmin já tem encontros pré-agendados com organizações do setor no Mato Grosso, costurados pelo senador Carlos Fávaro (PSD), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O candidato a vice de Lula deve começar o périplo pelo Fórum Agro MT, que reúne as maiores entidades do agronegócio no estado, como Aprosoja, Ampa (produtores de algodão), Famato (agricultura e pecuária), Acrimat (sementes), entre outras.

