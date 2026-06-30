Alcolumbre desacelera PEC de R$ 30 bilhões e dá fôlego ao governo Lula

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não pretende acelerar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo, e representa um alívio para o Palácio do Planalto diante do receio de que mais uma proposta com elevado impacto fiscal fosse aprovada pelo Congresso.

Embora a matéria tenha sido incluída na pauta desta terça-feira (30), Alcolumbre informou a integrantes do governo que a PEC seguirá o rito regimental previsto para alterações constitucionais. Com isso, a expectativa é de que a proposta não seja votada imediatamente, mas apenas tenha suas discussões iniciadas em plenário.

Pelas regras do Senado, após a abertura da fase de debates, a proposta ainda precisa cumprir o intervalo de cinco sessões antes de poder ser submetida à votação. Na prática, o procedimento afasta a possibilidade de uma aprovação relâmpago e oferece mais tempo para articulações políticas e avaliações sobre o impacto da medida.

A decisão representa um alívio para a equipe econômica e para a articulação política do governo, que vinha demonstrando preocupação com o avanço de matérias consideradas de elevado custo para os cofres públicos.

Nas últimas semanas, o Senado aprovou um projeto de refinanciamento das dívidas do setor rural, cuja estimativa é de um impacto potencial de R$ 140 bilhões sobre as contas públicas. Agora, a PEC da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde é vista pelo governo como outra proposta de grande repercussão fiscal.

Segundo estimativas citadas pela reportagem, a criação do benefício especial poderá gerar um impacto de aproximadamente R$ 30 bilhões ao longo dos próximos dez anos.

Diante desse cenário, o governo já definiu que, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). A estratégia será fundamentada em entendimento já consolidado pela Corte segundo o qual o Legislativo não pode criar novas despesas obrigatórias sem indicar medidas de compensação para as receitas públicas.

Também nesta terça-feira, Davi Alcolumbre recebeu o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e a nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). Durante o encontro, foram discutidas a pauta legislativa da Casa e as prioridades do governo federal para este ano.

De acordo com a Folha de S.Paulo, embora Alcolumbre não tenha assumido compromisso de barrar a proposta, a indicação de que respeitará o calendário regimental foi interpretada pelo governo como um gesto de moderação, reduzindo o risco de aprovação imediata de mais uma chamada "pauta-bomba".

Ainda assim, a expectativa é de que parlamentares favoráveis à PEC mantenham pressão para acelerar sua votação, o que deverá continuar mobilizando o debate político no Senado nas próximas sessões.