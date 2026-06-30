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      Alcolumbre desacelera PEC de R$ 30 bilhões e dá fôlego ao governo Lula

      Presidente do Senado indica que proposta sobre aposentadoria especial de agentes comunitários seguirá rito regimental, reduzindo pressão sobre as contas

      Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão no Congresso Nacional. (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)
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      247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não pretende acelerar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo, e representa um alívio para o Palácio do Planalto diante do receio de que mais uma proposta com elevado impacto fiscal fosse aprovada pelo Congresso.

      Embora a matéria tenha sido incluída na pauta desta terça-feira (30), Alcolumbre informou a integrantes do governo que a PEC seguirá o rito regimental previsto para alterações constitucionais. Com isso, a expectativa é de que a proposta não seja votada imediatamente, mas apenas tenha suas discussões iniciadas em plenário.

      Pelas regras do Senado, após a abertura da fase de debates, a proposta ainda precisa cumprir o intervalo de cinco sessões antes de poder ser submetida à votação. Na prática, o procedimento afasta a possibilidade de uma aprovação relâmpago e oferece mais tempo para articulações políticas e avaliações sobre o impacto da medida.

      A decisão representa um alívio para a equipe econômica e para a articulação política do governo, que vinha demonstrando preocupação com o avanço de matérias consideradas de elevado custo para os cofres públicos.

      Nas últimas semanas, o Senado aprovou um projeto de refinanciamento das dívidas do setor rural, cuja estimativa é de um impacto potencial de R$ 140 bilhões sobre as contas públicas. Agora, a PEC da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde é vista pelo governo como outra proposta de grande repercussão fiscal.

      Segundo estimativas citadas pela reportagem, a criação do benefício especial poderá gerar um impacto de aproximadamente R$ 30 bilhões ao longo dos próximos dez anos.

      Diante desse cenário, o governo já definiu que, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). A estratégia será fundamentada em entendimento já consolidado pela Corte segundo o qual o Legislativo não pode criar novas despesas obrigatórias sem indicar medidas de compensação para as receitas públicas.

      Também nesta terça-feira, Davi Alcolumbre recebeu o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e a nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). Durante o encontro, foram discutidas a pauta legislativa da Casa e as prioridades do governo federal para este ano.

      De acordo com a Folha de S.Paulo, embora Alcolumbre não tenha assumido compromisso de barrar a proposta, a indicação de que respeitará o calendário regimental foi interpretada pelo governo como um gesto de moderação, reduzindo o risco de aprovação imediata de mais uma chamada "pauta-bomba".

      Ainda assim, a expectativa é de que parlamentares favoráveis à PEC mantenham pressão para acelerar sua votação, o que deverá continuar mobilizando o debate político no Senado nas próximas sessões.

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