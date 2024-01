Alcolumbre destinou R$ 9 milhões do orçamento secreto do governo Bolsonaro para obra tocada por empresa do suplente

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) direcionou R$ 9 milhões para uma obra no município de Santana (AP). O projeto está sendo executado pela Construtora e Reflorestadora Rio Pedreira, empresa de propriedade de Breno Barbosa Chaves Pinto, suplente do parlamentar. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a obra em Santana foi empenhada com recursos do chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, em dezembro de 2020.

A empreiteira Rio Pedreira já havia sido alvo de investigações da Polícia Federal em dezembro de 2022 por suspeitas de superfaturamento em outra obra viária no Amapá. Na ocasião, o suplente de Alcolumbre foi alvo de busca e apreensão, e a investigação apontou um superfaturamento de R$ 6,1 milhões.

continua após o anúncio

O memorial descritivo da prefeitura justifica a obra, destacando benefícios como a redução de gastos com a manutenção de vias públicas e a valorização das propriedades na área beneficiada. De acordo com a reportagem, “não há, a princípio, nenhuma irregularidade no envio da emenda ou na condução da obra”.

A relação política entre Alcolumbre e Santana, porém, vai além do envio de verbas para obras. O prefeito Sebastião Bala Rocha agradeceu publicamente ao senador pelas verbas destinadas ao município em postagens no Instagram. Além disso, a mulher do prefeito, Enaim de Paula de Araújo, ocupa um cargo comissionado no escritório de apoio do gabinete de Alcolumbre no Senado desde 2015.

continua após o anúncio

Além da Rio Pedreira, uma outra empresa do suplente de Alcolumbre também foi beneficiada por meio de emendas parlamentares. No ano passado, a L B Construção recebeu R$ 106,65 milhões do orçamento federal, com o empenhos sendo feitos em dezembro do ano passado.

Os recursos foram liberados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As verbas foram indicadas pela bancada do Amapá no Congresso, presidida por Alcolumbre.

continua após o anúncio

Neste ano, a empreiteira deverá receber novos recursos federais, uma vez que venceu uma licitação do Dnit no valor R$ 268,7 milhões para pavimentação de um trecho de 56 quilômetros da BR-156. A construtora do suplente também venceu outras três licitações da Codevasf que somam R$ 86,4 milhões.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: