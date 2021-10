Alcolumbre diz que sabatina de André Mendonça no Senado “não tem data”

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) disse não ter previsão de marcar a sabatina de André Mendonça, indicado para a vaga de ministro do STF edit

247 - Em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) disse não ter previsão de marcar a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a qual preside.

Mendonça, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-Geral da União, foi indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello.

“Não tem data”, afirmou Alcolumbre ao jornalista durante a cerimônia de filiação ao PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), na manhã desta quarta, em Brasília.

"Aliados de Alcolumbre dizem, nos bastidores, que há chances de o senador marcar ainda para novembro a sabatina", enfatiza o jornalista.

Mendonça foi indicado em julho e desde então, Alcolumbre tem resistido em marcar a data para a sabatina. A indicação do “terrivelmente evangélico”, conta com o apoio de lideranças evangélicas e neopentecostais, que prometem realizar protestos em diversas cidades do país caso o senador.

Outra informação dá conta de que Jair Bolsonaro jogou a toalha e está liberando o voto contra André Mendonça de aliados do Centrão.

