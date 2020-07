Alcolumbre diz que vai derrubar veto de Bolsonaro que facilita privatização do saneamento

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou que tem força para derrubar veto de Jair Bolsonaro e garantir sobrevida de contratos de saneamento entre municípios e empresas do setor edit

247 - Davi Alcolumbre ficou insatisfeito com o veto de Bolsonaro a um dispositivo da lei sobre o saneamento e avisou que já tem apoio para derrubar o veto presidencial.

O dispositivo vetado por Bolsonaro no novo marco legal do saneamento básico foi uma condição de parlamentares para aprovar a proposta, cuja sanção foi assinada nesta quarta-feira, 15. O prazo de 30 anos para renovação dos contratos atuais fez parte de um acordo do governo para aprovar a proposta, informa o Estadão.

Alcolumbre reprovou o veto de Bolsonaro. "Não pode fazer o entendimento e não cumprir o entendimento. O que é combinado não é caro nem barato", disse o presidente do Senado. Para ele, o governo errou e o Congresso Nacional vai corrigir o erro derrubando o veto.

No Congresso, há pressão de governadores e estatais de saneamento para garantir uma sobrevida maior aos contratos atuais. Com o veto, o governo facilita na prática a abertura do setor para a iniciativa privada.

