Alcolumbre e Anastasia pedem desculpas à China por ataque de Eduardo Bolsonaro

247 - A repercussão negativa da acusação sem provas contra a China feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro continuam a produzir efeitos. Os presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o vice-presidente da casa, Antonio Anastasia (PSD-MG), enviaram ofício de desculpas ao governo chinês pela fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), que culpa o Partido Comunista Chinês pela pandemia do coronavírus.

“Como arrimo na sólida parceria já existente entre o Brasil e China, apresento a Vossa Excelência e a todo o povo chinês, em meu nome e do Congresso Nacional, nosso respeito, solidariedade e também nossas desculpas”, enfatizam os parlamentares em documento.

Na mensagem, os senadores reafirmam que “nenhum obstáculo” vai separar os povos no combate de uma doença “tão intensa e arrasadora” e que “a experiência adquirida pela China será de fundamental importância para o combate, no Brasil e no mundo”.