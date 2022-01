Alcolumbre é vaiado em evento com Bolsonaro: "Fora, Davi" (vídeo)

Apoie o 247

Blog do Noblat, Metrópoles - Num evento que contou com a presença de Jair Bolsonaro em Macapá, nesta sexta, o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre foi fortemente vaiado pela plateia presente.

Quando seu nome foi anunciado pelo locutora, os convidados não só o vaiaram como gritaram repetidamente:

“Fora, David! Fora, David! Fora, Davi!”

Alcolumbre está encerrando seu mandato neste ano e sua popularidade no estado ameaça uma eventual tentativa de reeleição.

