Alcolumbre ignora pressão e continua insistindo em Aras para substituir indicação de André Mendonça ao STF

247 - Enquanto articula para tentar viabilizar a indicação do procurador-geral da República, Augusto Aras, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), mantém o colegiado inoperante há um mês. A última reunião da comissão ocorreu no dia 29 de setembro, informa reportagem do Globo.

O indicado por Jair Bolsonaro para ocupar a cadeira no Supremo, o ex-advogado-geral da União André Mendonça, aguarda há mais de cem dias para ser sabatinado pela CCJ.

Alcolumbre se recusa a marcar a sabatina de Mendonça e, com isso, trava uma guerra com o Palácio do Planalto, do qual virou inimigo político.

