Alcolumbre sinaliza que pode rever cassação da senadora “Moro de saia”

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), diz ter dúvidas sobre decisão do TSE que cassou o mandato de Selma Arruda (Podemos-MT), condenada por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos durante a campanha de 2018 edit

Portal Forum - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta quarta-feira (5) que tem “dúvidas” e que a casa pode rever a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato da senadora Selma Arruda (Podemos-MT), ex-juíza que ficou conhecida como “Moro de saia”, condenada por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos durante a campanha de 2018.

“Eu também tenho dúvida, porque no último caso concreto [cassação do senador João Capiberibe em 2005], a Mesa manteve a decisão. Se acontecer de a votação da Mesa não seguir a decisão do tribunal, será o primeiro fato concreto em relação a isso”, afirmou Alcolumbre.