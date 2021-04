Alcolumbre tomba ao jogar tênis em inauguração de quadra em Macapá (vídeo)

O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) caiu durante inauguração de uma quadra de tênis na Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Trem, em Macapá edit

247 - O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) caiu durante inauguração de uma quadra de tênis na Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Trem, em Macapá, nesta quinta-feira, 22. Ele estava jogando tênis.

A quadra custou R$ 223 e foi construída pela prefeitura da capital do Amapá, com recursos de emenda parlamentar do senador. Ela será administrada pela Federação Amapaense de Tênis de Quadra (FATQ).

Ela só poderá ser usada quando atividades esportivas forem liberadas.

