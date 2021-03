'Além da suspeição, Moro deve ser responsabilizado criminalmente', diz Kakay

O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro disse também que o julgamento da 2ª Turma do STF mostrou “a gravidade do conluio entre o juiz e os procuradores. “Estes têm que responder também, inclusive pela malversação de verbas" edit

247 - O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, comemorou a declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa segunda-feira (23).

Durante participação no programa Fórum Onze e Meia, da TV Fórum, Kakay afirmou que além da suspeição, Sérgio Moro deve ser responsabilizado criminalmente pela destruição que provocou ao país e à democracia brasileira.

“Definitivamente, Moro é parcial, segundo entendimento do STF, mas isso não acabou não, agora nós temos que responsabilizar. Moro não pode mais ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas tem que ser responsabilizado criminalmente e no que teve de abuso da coisa pública pelo Tribunal de Contas da União”, disse o advogado Kakay.

O advogado criminalista disse também que o julgamento da Segunda Turma mostrou “a gravidade do conluio entre o juiz e os procuradores. “Estes têm que responder também, inclusive pela malversação de verbas e de diárias. Houve uma ação deliberada da instrumentalização do poder judiciário e do Ministério Público.”

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.