Além de Bolsonaro, coronavírus atingiu ministros, parlamentares e quase 30% dos governadores

247 - Além de Jair Bolsonaro, que diz ter sido infectado com a Covid-19 na última terça-feira (7), cerca de 12 integrantes do legislativo, executivo e judiciário do Brasil tiveram a doença. Quase 30% dos governadores de estado foram contaminados, entre eles Wilson Witzel (PSC). Os prefeitos de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), também testaram positivo para o coronavírus. A lista ainda conta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS). A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, foram os únicos ministros do governo infectados com a Covid-19 até agora. Após Bolsonaro afirmar que testou positivo para a doença, pelo menos 13 ministros que se encontraram com ele também fizeram exames, acrescenta a reportagem.

