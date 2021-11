Além de PP e PL, Bolsonaro diz estar em negociação com o Republicanos

Apoie o 247

Por Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta segunda-feira (1º/11), que negocia filiação com o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo. A declaração do presidente foi proferida em resposta a perguntas de jornalistas em Pádua, na Itália, após receber título de cidadão honorário de Anguillara Vêneta, cidade onde nasceu um de seus bisavôs.

“Tem três partidos que me querem, fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. O PRB [atual Republicanos], o PL e o PP, e cada dia um está na frente na bolsa de apostas. Quem sabe esta semana sai”, disse o presidente.

“Eu tenho que ter um partido. Não pode ficar pra última hora essa questão aí”, reconheceu. O prazo limite para filiação é março de 2022, seis meses antes do pleito de outubro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

