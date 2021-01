Além do impeachment, Senado pode banir Trump para sempre de exercer cargo público

247 - O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovado pela Câmara, será levado ao Senado. Trump é acusado de insurreição, por estimular em discurso a invasão do Capitólio contra a eleição do democrata Joe Biden.

Diferentemente da Câmara, que exige maioria simples, no Senado, para ser aprovada, a destituição de Trump exige maioria de dois terços da Casa, o que resulta em 67 votos. Para alcançar este número, é preciso que pelo menos 17 senadores republicanos votem favoravelmente ao impeachment.

Não há ainda previsão de quando o Senado vai avaliar o impeachment de Trump. Se os 67 votos pró-impeachment forem declarados, acontecerá uma nova votação que pode proibir Trump de exercer cargo público para sempre.

Para esta decisão, seria necessária apenas maioria simples, o que sepultaria de vez os planos políticos do extremista republicano e principal aliado de Jair Bolsonaro.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais