A UE está "reforçando as sanções" agora, mas a Rússia continuará sendo o maior país do continente europeu depois que o conflito for resolvido, disse o premiê edit

Apoie o 247

ICL

RT - Assim que a Rússia terminar o conflito na Ucrânia, deve ter a chance de fazer negócios com a Alemanha novamente, disse o chanceler alemão Olaf Scholz na segunda-feira. Ele repetiu que Moscou deve e não vai vencer, no entanto.

Um governo russo que ponha fim às hostilidades “precisa de uma chance de reiniciar a cooperação econômica, em outro momento em que isso seja possível”, disse Scholz em Berlim, na reunião do Comitê Oriental para Negócios Alemães (OA), associação comercial focada em relações com a Europa oriental. “Agora não é essa hora.”

"No momento, as relações que temos estão sendo reduzidas", disse Scholz, segundo o semanário Zeit . A UE está "reforçando as sanções" agora, mas a Rússia continuará sendo o maior país do continente europeu depois que o conflito for resolvido. “Portanto , é muito importante que façamos preparativos para este tempo.”

Scholz descreveu o conflito atual como uma tentativa do presidente Vladimir Putin de recriar um Império Russo que está destruindo o futuro do país, e acusou Moscou de atrocidades contra os civis ucranianos. A Rússia não deve vencer "e a Rússia também não vencerá", disse ele ao grupo empresarial.

A determinação de Berlim de abandonar as importações russas de energia – impulsionada principalmente pelos parceiros da coalizão verde de Scholz – criou problemas para a Alemanha mesmo antes que as entregas de gás fossem interrompidas pela sabotagem nos oleodutos Nord Stream em setembro. Os alemães agora estão tentando compensar a escassez de outros lugares, embora sem sucesso.

No início deste mês, o embaixador da Alemanha em Washington admitiu os problemas econômicos, mas disse que este era um preço pequeno a pagar por uma “profunda transformação” de seu país em uma potência continental remilitarizada, mais hostil à Rússia e mais próxima dos EUA.

Apesar de todas as promessas de Scholz de ajudar a Ucrânia, Kiev continuou a intimidar Berlim sobre entregas de tanques e ainda mais artilharia. Na semana passada, a antecessora da chanceler, Angela Merkel, admitiu que o acordo de Minsk de 2014 não visava resolver o conflito em Donbass, mas "dar tempo à Ucrânia" para se armar contra a Rússia.

Putin disse que estava desapontado com a admissão de Merkel e que a confiança entre Moscou e Berlim estava agora "quase em zero".

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. O Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa não foi provocada.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.