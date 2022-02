Alessandro Vieira, do Cidadania, diz ter maior potencial de voto do que Doria, do PSDB. Siglas discutem formar Federação

Buscando ser o candidato da chamada “terceira via”, o senador Alessandro Vieira argumentou que tem menor rejeição do eleitorado do que o governador paulista edit

247 - Buscando ser o candidato da chamada “terceira via”, o senador lavajatista Alessandro Vieira (Cidadania) disse, em entrevista ao Poder360, que tem maior potencial de votos para presidente do que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), alegando que sua rejeição é menor no eleitorado.

As legendas dos dois pré-candidatos, Cidadania e PSDB, discutirão na próxima terça-feira, 15, se formam uma federação partidária. Vieira criticou a discussão da senadora Eliziane Gama, do Cidadania, com Doria para indicação para vice, pois, segundo ele, o momento é para discutir quem será cabeça de chapa.

