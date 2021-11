Alexandre de Moraes aceita parcelar indenização de Roberto Jefferson por danos morais

Apoie o 247

247 - Roberto Jefferson foi condenado a pagar R$ 60 mil mais juros, correção e honorários advocatícios de indenização por danos morais ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a sua mulher por insinuar participação em "facção criminosa" e acusá-los de "corrupção" e "advocacia administrativa".

Jefferson declarou em entrevista em maio do ano passado, que Moraes havia sido advogado da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Primeiro Comando da Capital, o maior grupo de narcotraficantes do Brasil, assassinos de policiais, de policiais militares, de policiais penitenciários, de policiais civis. E o advogado deles era o Alexandre de Moraes. E hoje, desgraçadamente, veste uma toga de ministro do Supremo Tribunal Federal”, disse.

Condenado, os advogados de Roberto Jefferson apresentaram um pedido de parcelamento. De acordo com o colunista Alcemo Goes, do O Globo, os advogados do ministro concordaram em fazer um acordo com Roberto Jefferson para parcelar a dívida.

Roberto Jefferson, que está preso há três meses, já pagou R$ 23.758,62 de forma antecipada, alegando restar R$ 55.436,79 para quitar a condenação. "Sua defesa sugeriu à Justiça honrar a indenização em parcelas mensais até encerrar o débito", afirma o colunista.

No entanto, os advogados de Moraes e de sua mulher condicionaram o parcelamento a um novo cálculo. Alegam que a dívida restante é de R$ 66.524,14. A sugestão é de pagamento em seis parcelas de R$ 11.087,35 para dar fim a pendência.

