Alexandre de Moraes autoriza envio do celular de Salles aos Estados Unidos

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a enviar o celular do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles aos Estados Unidos para que seja periciado e debloqueado. Assim, os agentes conseguirão acessar os dados contidos nele.

O magistrado ainda determinou que as operadoras telefônicas Tim, Vivo, Claro, Oi, Nextel, Algar e Sercomtel informem se Salles tem outras linhas habilitadas.

Salles é investigado pelo STF e pediu demissão nesta quarta-feira (23).

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.