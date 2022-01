Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar para Roberto Jefferson

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta segunda-feira (24) prisão domiciliar para o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB). O regime domiciliar será cumprido em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

Segundo o UOL, o ministro, entretanto, estabeleceu restrições ao ex-deputado bolsonarista. Jefferson deverá usar tornozeleira eletrônica, precisará se apresentar à Justiça periodicamente, não poderá se comunicar com outros investigados ou sair de casa à noite. Caso uma dessas regras seja descumprida, o STF poderá prender Jefferson preventivamente de novo.

Com covid-19 pela segunda vez e outras complicações de saúde, a defesa do ex-deputado argumentou que o cliente sofria risco de vida na prisão preventiva.

Roberto Jefferson está detido desde agosto de 2021 por determinação de Moraes por suspeita de envolvimento com uma milícia digital que atua contra a democracia. O ex-deputado já defendeu o fechamento do STF e do Congresso Nacional.

