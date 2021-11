Alexandre de Moraes determina afastamento de Roberto Jefferson da presidência do PTB

Ministro do STF atendeu a pedido de parlamentares do PTB e suspendeu o bolsonarista roberto Jefferson por 189 dias edit

247 - O ministro Alexandre de Moares, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (10) o afastamento do ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do PTB.

Atendendo a um pedido de parlamentares filiados ao partido que apontam suspeita de desvio de recursos públicos do fundo partidário gerido por Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de suas funções por pelo menos seis meses.

“Determino a imposição de medica cautelar consistente na suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pelo prazo inicial de 189 dias”, afirma Moraes em um trecho da decisão.

No dia 14 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Roberto Jefferson retornasse à prisão. A decisão foi tomada devido a informações recebidas de médicos de que a situação de saúde de Jefferson melhorou e ele tem condições de receber alta imediatamente.

O ex-deputado foi preso preventivamente, por decisão do STF, em agosto deste ano, sob a acusação de que ele estava usando vídeos em suas redes sociais para atacar poderes da República e o estado democrático de direito.

Em 4 de setembro, Moraes havia autorizado a transferência de Jefferson da prisão para um hospital particular para que fosse submetido a tratamento médico.

