Alexandre de Moraes manda CPI explicar quebras de sigilo de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal atende pedido da AGU, que classifica as quebras como "ilegais e arbitrárias"

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a CPI da Covid, em até 48 horas, se manifeste sobre as quebras de sigilo aprovadas pela comissão contra Jair Bolsonaro.

A Advocacia-geral da União (AGU) pede ao Supremo a anulação das decisões, que incluem quebras de sigilo e suspensão das redes sociais do chefe do governo. Para Bruno Bianco, advogado-geral da União, as medidas foram aprovadas "de maneira absolutamente ilegal e arbitrária"

O requerimento para quebra de sigilo de Bolsonaro foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele citou uma live feita por Bolsonaro na qual ele relacionou as vacinas contra Covid-19 ao desenvolvimento de Aids. "Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento, razão por que precisamos de medidas enérgicas e imediatas para viabilizar a investigação e a responsabilização do Presidente da República nos termos da Constituição por atos atentatórios às políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19".

