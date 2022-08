Alexandre de Moraes marca audiência com ministro da Defesa e bolsonaristas esperam por trégua

Reunião marcada para a próxima terça-feira (23) pelo novo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, atende a um pedido do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira edit

247 - O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, irá se reunir com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, na próxima terça-feira (23). A expectativa de aliados do Planalto é de que o encontro resulte em uma trégua na tensão resultante dos seguidos ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral feitos por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores.

“Entre aliados do presidente da República, a torcida é para que o clima melhore entre Defesa e TSE antes do dia sete de Setembro, quando Bolsonaro vai participar do desfile em Brasília e de atos no Rio de Janeiro”, destaca o jornalista Valdo Cruz, do G1.

Ainda segundo ele, o Planalto espera que Moraes “anuncie o acatamento de alguns pedidos feitos pelo Ministério da Defesa, mas que já estão sendo processados, como uma perícia nas novas urnas eletrônicas”.

A audiência foi marcada a pedido de Nogueira e será realizada exatamente uma semana após Moraes assumir a presidência da corte eleitoral.

