Alexandre de Moraes prorroga inquérito sobre Bolsonaro ter relacionado vacina contra a Covid-19 à Aids

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga as declarações de Jair Bolsonaro em live realizada em 21 de outubro de 2021. Na ocasião, o chefe de governo apontou uma ligação entre a vacinação contra a Covid-19 e a Aids.

"Vacinados [contra a Covid] estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida", disse Bolsonaro na live, que levou à suspensão de seu canal por uma semana.

Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal feito no último dia 30. A delegada responsável pelo inquérito, Lorena Lima Nascimento, pediu também ao Google acesso à gravação, já que foi retirada das redes da empresa após a constatação de fake news. O ministro do STF autorizou essa medida, no prazo máximo de 10 dias.

Quando determinou a abertura do inquérito, Moraes disse não haver dúvidas de que "as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra a Covid-19 utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa". (Com informações do jornal O Globo).

