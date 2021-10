Alexandre de Moraes prorroga por 90 dias inquérito contra Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu prorrogar por mais 90 dias o inquérito que apura a suposta tentativa de Jair Bolslonaro de interferir na Polícia Federal (PF).

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de outubro), o presente inquérito”, diz trecho do despacho.

Na semana passada, Moraes deu prazo de 30 dias para a PF ouvir o depoimento de Bolsonaro. O chefe de governo informou ao STF, por meio da Advocacia-Geral da União, que aceita realizar a oitiva presencialmente.

PUBLICIDADE

O inquérito foi aberto no ano passado pelo STF, que atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República. De acordo com o ex-ministro Sergio Moro, Bolsonaro queria substituir a chefia da PF em benefício próprio. (Com informações do Metrópoles).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE