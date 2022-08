Alexandre de Moraes recebe nesta terça-feira ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira

Apoie o 247

247 - Uma semana após tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes recebe nesta terça-feira (23), o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

O general vem pressionando o TSE a aceitar as propostas feitas pelas Forças Armadas para implementar mudanças nas urnas eletrônicas. As pressões continuadas de militares geraram atritos entre o Ministério e a Corte eleitoral.

Será a primeira visita do ministro da Defesa ao TSE após as polêmicas públicas. O tribunal já informou que todos os pleitos dos militares “foram devidamente analisados e considerados” e que parte deles seria atendido. A Corte eleitoral tem reafirmado que não há registro de fraudes nas eleições brasileiras desde que as urnas eletrônicas passaram a ser utilizadas.

O TSE divulgou a reunião entre Moraes e Nogueira como uma "visita de cortesia". Pelo lado dos militares, porém, ela é vista como uma oportunidade para o ministro da Defesa tentar continuar fazendo pressão para o TSE acatar as propostas dos militares supostamente para aprimorar o processo de votação.

O general Paulo Sérgio Nogueira tem tratado a reunião com Alexandre de Moraes como uma “reunião de trabalho”, informa o jornal O Globo.



