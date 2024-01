'Alexandre de Moraes sonha em ser candidato a presidente', diz Valdemar Costa Neto

Presidente do PL ainda comparou o ministro do STF ao ex-juiz parcial e senador Sergio Moro edit

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, protagonizou um novo capítulo nas tensões políticas ao comparar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Costa Neto afirmou a Bela Megale, do jornal O Globo, que Moraes possui o desejo de se candidatar à Presidência da República.

"Ele (Alexandre de Moraes) quer se mostrar, quer ser candidato a presidente. É o caminho do Moro. O camarada aparece na televisão, nos jornais e enlouquece. A soberba ataca e você não percebe. É o que ele quer. Não tenha dúvida. Quem imaginava que o Moro seria candidato e iria largar a carreira dele? Ninguém", declarou o presidente do PL.

As acusações foram feitas após uma operação da Polícia Federal ter sido deflagrada contra o deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem. A ação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, faz parte de uma investigação da PF que mira a atuação de uma suposta "organização criminosa" na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O inquérito aponta que um grupo monitorou, de maneira ilegal, uma série de autoridades ao longo da gestão de Alexandre Ramagem na chefia do órgão.

