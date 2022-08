Alexandre Frota cumpre decisão e deposita mais R$ 30 mil a Chico Buarque após chamá-lo de "filho da p*"

A nova decisão da Justiça carioca aconteceu após Frota pagar R$ 50 mil ao cantor por danos morais no ano passado edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) já depositou mais R$ 30 mil ao cantor e compositor Chico Buarque por usar o Twitter, há cinco anos, para xingar o músico de “filho da puta” e afirmar que ele "chorava por não poder mais roubar livremente”.

A nova decisão da Justiça carioca aconteceu após Frota pagar R$ 50 mil ao cantor por danos morais no ano passado. Chico, porém, recorreu e pediu o pagamento de juros.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Frota também terá de divulgar em sua conta no Twitter o conteúdo da condenação. Frota, que abandonou o bolsonarismo e é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, disse que não pretende recorrer da decisão e fará o que for determinado pela Justiça.

"Vou pagar e encerrar o assunto, simples assim", disse o parlamentar ao portal UOL Splash. "Farei o que a justiça determinar com muita tranquilidade", completou.

