“Alguém duvida hoje da suspeição do Moro?”, questiona Eduardo Guimarães

Em entrevista à TV 247, o jornalista notou a mudança no consenso sobre Sergio Moro, que há pouco tempo ainda era visto como imparcial por diversos segmentos da sociedade. Para Eduardo, as mensagens vazadas recentemente derrubam completamente esta tese. Assista edit

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em entrevista à TV 247, analisou a situação política do ex-presidente Lula, cuja candidatura em 2022 depende de futuras decisões do Supremo Tribunal Federal, que, segundo Eduardo, no momento tende a ser favorável ao petista.

“Não existe garantia. Mas existe uma possibilidade forte, e eu acho que nunca foi tão forte”, disse o jornalista, citando os fortes discursos dos ministros do Supremo contra os métodos de Moro na condução do processo de Lula.

Guimarães ainda notou a mudança de consenso sobre Moro, que tem sua imagem manchada após mais revelações que corroboram a tese de que o ex-juiz agiu de maneira parcial. “Primeiro, temos que notar: alguém duvida hoje da suspeição de Moro? De que vai ocorrer, ninguém mais duvida disso. Quando eu dizia isso há um mês atrás, diziam que eu vendia ilusão”, disse.

