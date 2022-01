Aliados de Bolsonaro estão com medo da repercussão de ataques ao STF

Apoie o 247

247 - O novo ataque de Jair Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, agradou apoiadores mais radicais do presidente, mas despertou temores no Palácio do Planalto e entre aliados no Congresso. Na própria corte suprema a última investida de Bolsonaro também repercutiu mal.

Aliados mais próximos do governo lembram que com a situação econômica que se deteriora cada vez mais, a nova explosão da covid, com a variante ômicron, inflação em alta e liderança de Lula, o desgaste com o STF e reflexos nos inquéritos contra o presidente só trariam mais problemas no ano eleitoral. Poderiam ainda afugentar interessados em alianças nos estados, destaca o Painel da Folha de S.Paulo.

Os novos ataques podem provocar consequências na ação do STF, que ainda está por decidir sobre a inclusão de Bolsonaro no caso das milícias digitais.

O inquérito apura a existência de uma organização criminosa que se beneficia financeiramente e politicamente da produção e difusão de fake news e de ataques às instituições.

