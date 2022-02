Aliados de Bolsonaro tentam fazê-lo se vacinar com imunizante 100% brasileiro

Apoie o 247

247 - Aliados do negacionista Jair Bolsonaro (PL) tentam convencê-lo a se vacinar contra Covid-19 com o imunizante desenvolvido pela AstraZenecza e 100% produzido pela Fiocruz. As informações são de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O objetivo é fazer com que o chefe do governo federal se imunize assim que a produção seja concluída, ainda em fevereiro.

Desde o surgimento das vacinas contra o coronavírus, Bolsonaro atacou os imunizantes e disse que não se vacinaria.

