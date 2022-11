Aliados de Lira articulam para deixar o PT sem o controle das principais comissões da Câmara

Apoie o 247

247 - O PT não deverá ter o comando das principais comissões temáticas da Câmara dos Deputados no ano que vem, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. De acordo com a reportagem, “aliados do presidente da Câmara e candidato à reeleição, Arthur Lira (PP-AL), montaram uma tabela de distribuição dos colegiados da Casa levando em consideração diferentes cenários para a eleição da Mesa Diretora em fevereiro de 2023. No melhor deles, o bloco do PT ficaria com a quinta escolha”.

A adesão a Lira por parte de partidos do centrão como o Republicanos, PP, PL, União Brasil, PTB, PSC e Patriota - “já é dada como certa e o grupo somaria 256 votos”, o que asseguraria o direito de escolha dos quatro colegiados mais importantes da Casa, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Já o PT, se receber o apoio do PSD, contará com o apoio de 166 parlamentares, somando ainda PCdoB, PSOL, Rede e PSB. Neste cenário, caberá ao partido escolher a quinta comissão.

