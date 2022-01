Aliados de Moro admitem que “live do salário” não encerra o caso

Defensores do ex-juiz suspeito temem que as investigações, revelações e denúncias contra ele ganhem ainda mais força edit

247 - Até os aliados do ex-juiz suspeito Sergio Moro admitem: a revelação de quanto ele ganhou de uma consultoria não encerra o caso, ao contrário, informa a Folha de S.Paulo . Foi um fiasco a “live do salário” desta sexta-feira (28) na qual ele revelou ter recebido em 2020 nada menos que R$ 10 mil por dia da consultoria estadunidense Alvarez & Marsal, afirmando não ser um homem rico.Seus aliados reconhecem que haverá novos petardos, ainda mais depois de o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, haver determinado nesta sexta ao setor de inteligência do próprio TCU que produza um relatório sobre a relação entre Moro e a Alvarez & Marsal e também do ex-juiz suspeito com "outras empresas envolvidas na Lava-Jato".

