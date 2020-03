Aliados de Olavo de Carvalho e Roberto Alvim não são convidados à posse de Regina Duarte e serão demitidos

Regina Duarte tomará posse como secretária Especial de Cultura em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (4). Os aliados do do guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho e do ex-secretário Roberto Alvim, demitido em 17 de janeiro após fazer um discurso copiado do nazista Joseph Goebbel, não foram convidados e serão demitidos edit