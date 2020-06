Aliados de Olavo de Carvalho no governo acusam general Ramos de vazar demissão de Weintraub

247 - A rede de intrigas entre os militares e os aliados de Olavo de Carvalho no governo Jair Bolsonaro continua a provocar crises internas. O alvo da vez é o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que é acusado por bolsonaristas de vazar a informação sobre a iminente demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, entre outras notícias contrárias a essa ala do governo. A informação é do site UOL.

Ainda de acordo com a reportagem, a ala militar tem críticas a Weintraub e o considera como um "estorvo" no governo pela declrações e a forma com que administra a pasta, considerada tecnicamente inepta e excessivamente ideologizada.

Mas as pressões para a saída do ministro desencadearam uma guerra no governo. Os bolsonaristas de raiz contam com o apoio, por enquanto discreto, dos filhos do presidente.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Olavo ataca Ramos por ter declarado considerar "um patriota" o ex-deputado e ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo.

"Que palhaçada é essa, general? O senhor tem que se arrepender de sua leviandade", disse Olavo, afirmando que militares como Ramos aceitam a ideologia comunista dentro do governo, mas não aceitam ideologias quando se trata da direita.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.