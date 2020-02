Aliados dizem que se deixar o governo, Osmar Terra cai atirando

247 - As especulações sobre uma eventual saída de Osmar Terra do Ministério da Cidadania aumentam e nos bastidores já se fala que se ele cair, sairá com mágoas mas atirando.

O colunista do Metrópoles, Eumano Silva, afirma que a insatisfação se acentua, segundo amigos, por causa das suspeitas de irregularidades em contratos sem licitação, na área de computação, tornados públicos nos últimos dias.

"Se sair da pasta envolvido em acusações de fraude, Terra viverá circunstâncias parecidas com as situações experimentadas pelos ex-ministros Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo), que se tornaram em críticos contumazes do governo depois de demitidos", afirma o jornalista.

De acordo com fontes próximas, as denúncias serviram como pretexto para aliados do Planalto criticarem a atuação de Terra. Segundo o colunista, "causa incômodo entre governistas mais próximos do presidente Jair Bolsonaro a postura de Terra em relação a governos de oposição – até do PT -, particularmente, no Nordeste".