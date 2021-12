"Aliança com a burguesia nunca é favorável para os trabalhadores", diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO afirmou que uma aliança entre PT e setores da burguesia não garantiria a estabilidade, como no passado, e sim abriria espaço para “sabotagem”. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, criticou a aproximação do PT com setores da burguesia, que se reflete na possível chapa Lula-Alckmin. Para ele, não há como uma aliança com as elites beneficiar a classe trabalhadora.

No passado, a aliança com José Alencar, que foi vice de Lula em seus dois governos, garantia uma certa estabilidade e a não intervenção da burguesia. Contudo, não existia um projeto golpista, como atualmente.

“Aliança com a burguesia nunca é favorável para os trabalhadores. Nunca. Em determinados momentos, essa aliança serve para sabotar por dentro o movimento dos trabalhadores. Quando o Lula escolheu o José Alencar, ele estava com a eleição praticamente ganha”, disse. “O José Alencar funcionava como uma espécie de calção do governo Lula”.

“Nesse momento, a burguesia quer a derrota do Lula. E quando essa é a situação, a aliança com setores da direita serve para sabotar”, pontuou. “Tem gente que fala que o Alckmin é leal. A quem que ele é leal, eu não sei, porque político do PSDB não é leal a ninguém e a nada. É como ter um cavalo de troia”.

