Aliança com Alckmin pode ajudar a conter ímpeto golpista de Bolsonaro em caso de derrota, avalia José Dirceu

Para o ex-ministro, a aliança de Lula com Alckmin não é importante apenas para conseguir ganhos eleitorais, mas também para garantir governabilidade ao petista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro José Dirceu (PT), defensor da aliança entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), avalia que a presença do ex-tucano na chapa petista ajudaria a conter o ímpeto golpista de Jair Bolsonaro (PL) caso ele realmente seja derrotado na corrida pelo Palácio do Planalto. As informações são da Folha de S. Paulo.

Dirceu acredita que Alckmin pode ajudar a "formar um bloco de resistência democrática mais sólido, que poderia fazer com que o presidente [Bolsonaro] ou seus aliados desistissem de movimentos antidemocráticos", diz o jornal.

Uma chapa totalmente de esquerda, segundo ele, atrairia mais setores da sociedade a uma tentativa de golpe.

PUBLICIDADE

Para o ex-ministro, o objetivo da união com Alckmin não é apenas eleitoral, para agregar votos, e sim para auxiliar na governabilidade de Lula caso volte ao poder.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE