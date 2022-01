Aliança do PDT com Boulos em SP inclui apoio tímido do PSOL a Ciro, dizem líderes de ambos os partidos

Presidente do PSOL diz que candidatura de Ciro Gomes será tratada com o "máximo respeito" edit

247 - O PSOL e o PDT afirmam que, caso se concretize a aliança em São Paulo em tono da candidatura de Guilherme Boulos a governador, a relação de apoio a Ciro Gomes deverá ser contida, com algumas aparições conjuntas, ou, ao menos, um pacto de não agressão, para evitar constrangimentos.

Nacionalmente, o PSOL trabalha com duas opções nas eleições de 2022: uma candidatura própria ou apoiar Lula (PT), o que já foi colocado ao PDT em mais de uma ocasião, sem que houvesse atritos.

Juliano Medeiros, presidente do PSOL, afirma que "a candidatura de Ciro será tratada com o máximo respeito" caso o acordo se concretize. O presidente do PDT, Carlos Lupi, esboçou ter compreensão similar. "Boulos receberia o Ciro, fazendo a praxe de candidato a governador, e faria a campanha de quem quisesse, no caso, também a do Lula", disse, de acordo com o Painel da Folha de S.Paulo.

