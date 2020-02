Aliança pelo Brasil faz coleta de assinaturas exaltando Moro e escondendo Bolsonaro

Militantes do novo partido de Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, coletam em São Paulo assinaturas pera legalizar o partido a tempo de concorrer nas eleições municipais deste ano usando principalmente a imagem e o nome do ministro da Justiça, Sergio Moro, e não o de Bolsonaro edit

247 - Em ação na periferia de São Paulo no meio da campanha para conseguir as quase 500 mil assinaturas necessárias a legalizar o novo partido de Bolsonaro, o principal nome agitado pelos organizadores é o do ministro da Justiça Sergio Moro.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que em uma dessas ações no bairro de Itaquera, na Zona Leste paulistana, uma das faixas trazia a foto do ministro acompanhada da frase “somos todos Moro”. Outra dizia: “Apoio total ao Moro e a Lava Jato”. Nenhum banner ou camiseta tinha a foto de Bolsonaro, destaca a reportagem.

A Folha enfatiza que quem chegava para assinar fazia questão de elogiar o ministro dizendo que estava ali por ele e não por Bolsonaro.