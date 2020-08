Aliança pelo Brasil patina em coleta de assinaturas e em 8 meses não chega a 18 mil

Até agora foram apenas 17.886 validações no TSE em 8 meses e meio de tentativa de criação do Aliança pelo Brasil, sendo que são necessárias 492 mil assinaturas para o registro edit

247 - O Aliança pelo Brasil, partido criado pelo clã Bolsonaro, continua a patinar na formalização do registro da sigla. Reportagem do site Poder 360 aponta que a legenda demoraria 18 anos e meio para cumprir o requisito legal no atual ritmo de coleta de assinaturas.

Até agora foram apenas 17.886 validações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 8 meses e meio, sendo que são necessárias 492 mil assinaturas para o registro.

Ainda segundo a reportagem, outros 5 partidos em criação têm mais apoio do que o Aliança. Mas alguns tramitam por lá desde 2007. A sigla mais avançada até o momento é o PED (Partido da Evolução Democrática), com 356 mil fichas já validadas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.