Allan dos Santos diz que vai solicitar asilo político nos EUA

247 - O blogueiro bolsonarista Allan do Santos, do Terça Livre, disse que vai pedir asilo político nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Boa Tarde, Br asil, da Rádio Guaíba, nesta segunda-feira (25), o blogueiro que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dois inquéritos - o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país - disse que a solicitação será feita em razão de se sentir ameaçado pela Corte.

“Eles falam que eu ameaço membros da Suprema Corte, o que a juíza da 14° Vara do Tribunal de Brasília achou um absurdo. Vale a pena ler a decisão da juíza sobre denúncia dos dois procuradores que me denunciaram manipulando trechos de um vídeo meu. Ela disse que, pelo contrário, parece mais que o ministro (no caso, Luís Roberto Barroso) estaria intimidando jornalistas. Esta na decisão da juíza. Ela também fala que eu não tenho meios para ameaçar membros da Suprema Corte, já que eles têm segurança, policiais, eu estou nos Estados Unidos e eles aí (no Brasil)… eu, agora que estou sendo ameaçado, não estou me sentindo, mas sendo ameaçado por um membro da suprema corte”, afirmou o blogueiro.

Allan também disse que o ministro Alexandre de Moraes, responsável por pedir sua prisão e extradição, está interferindo na Polícia Federal (PF).

“Não o STF, mas o Alexandre de Morais. E o problema foi colocado pelo próprio ministro Marco Aurélio Mello, porque o próprio STF em si impede que a decisão monocrática seja interferida por um outro. Nós estamos diante de uma crise, em termos de legislação, quase insolúvel, mas, mesmo assim, não podemos dar a ela um grau de normalidade que ela não tem”, pontuou.

O perfil dele no YouTube foi bloqueado no ano passado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O canal TV Artigo 220, para onde o Terça Livre migrou após seu banimento do YouTube, foi derrubado pela plataforma na última sexta-feira (22). As publicações estão indisponíveis e a página da conta diz que ela não pode ser acessada do Brasil.

