Almoço coloca 30 pessoas próximas a infectado por coronavírus em observação

247- O primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil é de um empresário, de 61 anos, que esteve na Itália entre 9 e 20 de fevereiro deste ano. Ele viajou para a região de Lombardia, ao norte do país europeu. Além dele, outras 30 pessoas que tiveram contato com ele são monitoradas. A informação é do Portal UOL.

De acordo com o Ministério da Saúde, o empresário brasileiro chegou ao Brasil dia 21 de fevereiro, após escala em Paris, e apresentou os primeiros sintomas no dia 23. Ele reclamou de febre, tosse, dor de garganta e coriza.

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, o paciente apresenta bom estado clínico, sem necessidade de internação, mas permanecerá em isolamento em casa por 14 dias.