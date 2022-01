Alta de Bolsonaro está prevista para quinta-feira

Apoie o 247

247 - Apesar de Flavio Bolsonaro ter dito que Jair Bolsonaro pode ter alta médica “a qualquer momento”, dando a entender que a liberação do presidente estaria prestes a acontecer, a previsão da equipe médica que o assiste desde a madrugada de ontem no Hospital Vila Nova Star é outra. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

A sonda nasogástrica colocada em Bolsonaro já foi retirada, mas internamente a equipe médica prevê que a alta só aconteça na quinta-feira.

Em Brasília, um ministro que tem assento no Palácio do Planalto confirmou que recebeu informações dos médicos e que na sexta-feira Bolsonaro já estaria em Brasília.

