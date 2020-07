Alta escola militar inclui livro de olavista em sua bibliografia

O livro de um seguidor do escritor bolsonarista Olavo de Carvalho é listado como bibliografia básica de uma das principais escolas militares do país edit

247- "O livro de um seguidor do escritor bolsonarista Olavo de Carvalho é listado como bibliografia básica de uma das principais escolas militares do país voltada para o aperfeiçoamento de oficiais da ativa. Ao mesmo tempo, a escola não considera nem Amazônia nem povos indígenas em seu Plano de Disciplinas e, por isso, não inclui livros sobre os dois assuntos", informa o jornalista Rubens Valente, em sua coluna no portal UOl.

Segundo o jornalista, "a coluna solicitou, por meio da Lei de Acesso à Informação, as bibliografias básicas das três principais escolas do Exército nos campos da história militar, Amazônia, geopolítica, relações internacionais, povos indígenas e ciências políticas. As referências bibliográficas podem ou não ser usadas, pelos professores, na elaboração das aulas. Por constarem das bibliografias, os livros podem ser encontrados mais facilmente nas bibliotecas das instituições".

