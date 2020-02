Altman: a esquerda precisa ter uma célula ao lado de cada igreja evangélica

O jornalista Breno Altman conversou com a TV 247 acerca da organização política dos partidos de esquerda e da necessidade de aproximação destes com suas bases. Altman lembrou de uma frase do secretário-geral do Partido Comunista Italiano que disse, na década de 40, que o partido tinha a necessidade de construir uma célula ao lado de cada igreja católica. Para Altman, este é o caminho para o PT e outras legendas progressistas. “Quando conseguir fazer isso, voltará a ter capacidade de organização das massas”, afirmou. Assista edit

247 - Jornalista e editor do site Opera Mundi, Breno Altman falou à TV 247 sobre a necessidade de reorganização dos partidos de esquerda no Brasil para se aproximarem de suas bases. Para Altman, o caminho é ocupar os territórios das igrejas evangélicas e se deslocar, em parte, das fábricas e indústrias para locais de moradia.

Breno Altman falou que é preciso que a esquerda fortaleça os movimentos sociais, já que são eles que estão mais ligados aos cidadãos e suas necessidades, assim como as igrejas. “É necessário fortalecer muito isso. Os evangélicos conseguiram chegar a esses grupos sociais, as igrejas conseguiram chegar, o tipo de organização das igrejas neopentecostais lhes permitiu ter acesso a essa população precarizada, desorganizada, individualizada e a esquerda tem o desafio de conseguir esse mesmo objetivo”.

Ele também se referiu a uma frase levantada pelo secretário-geral do Partido Comunista Italiano na década de 40, Palmiro Togliatti, em que afirmava que, para a legenda conseguir disputar hegemonia com as igrejas, era preciso estar presente nos mesmos territórios em que elas estão.

“Até vou lembrar de uma frase curiosa dos anos 40 quando cai o fascismo na Itália, é derrotado o fascismo, o Partido Comunista Italiano emerge com muita força, mas evidentemente emerge com força em um país católico, no qual a Igreja católica tinha muito peso político, cultural e moral e era um instrumento de vanguarda do anticomunismo. Qual foi a palavra de ordem levantada pelo secretário-geral do partido na época como política de organização? ‘É necessário que o Partido Comunista construa uma célula ao lado de igreja’, ou seja, o Partido Comunista será um partido de massas na hora em que tiver uma célula ao lado de cada igreja. Um pouco é a situação da esquerda brasileira, a política de organização do PT deveria ter esse mantra: construir uma célula, um núcleo, um diretório ao lado de cada igreja evangélica. Quando conseguir fazer isso, voltará a ter capacidade de organização das massas”.

Altman também analisou que a esquerda deve, agora, se dividir entre as fábricas e locais de moradia, já que a classe trabalhadora não se concentra como antes em polos industriais. Isso se deve, segundo ele, ao movimento de expansão dos aplicativos, ou seja, a classe trabalhadora não está mais paralisada nas fábricas, não tem um local fixo de trabalho, portanto, é preciso buscá-la onde ela se concentra, nos locais onde moram. “Para alcançar essa classe trabalhadora você tem que manter o foco nas fábricas e empresas mas deslocar parte de sua atenção para o local onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem”.

