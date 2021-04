Altman: apoio de Felipe Neto a Lula mostra que é possível atingir camadas médias com um projeto de esquerda

Jornalista Breno Altman classificou como "sintomática" a declaração de apoio do youtuber Felipe Neto à candidatura presidencial de Lula em 2022 edit

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi e comentarista da TV 247, classificou nesta sexta-feira (2) como "sintomática" a declaração de apoio do youtuber e empresário Felipe Neto à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.

"A mudança de posição de @felipeneto, voz expressiva das camadas médias, passando a apoiar abertamente a candidatura de @LulaOficial, é muito sintomática. Mostra que é possível construir um forte bloco histórico sob o comando da esquerda, contra o neofascismo e o neoliberalismo", escreveu Altman pelo Twitter.

O youtuber Felipe Neto expressou nessa quinta-feira (1) sua posição favorável à candidatura de Lula em 2022, após a entrevista de Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo, que teve forte repercussão nas redes sociais. "Não existe terceira via possível pra 2022 e quem não enxerga isso está completamente alucinado. E quanto mais se perde tempo debatendo isso, mais força vai pro Satanás 17", disse Felipe Neto.

