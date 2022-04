Altman: apoio do PSOL a Lula é histórico e marca reencontro após quase 20 anos

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman considera que o apoio do PSOL, oficializado pelo Diretório Nacional do partido neste sábado (30), à pré-candidatura de Lula à Presidência da República "é histórica".

"A decisão do PSOL, de apoiar Lula já no primeiro turno, é histórica. Trata-se de um reencontro após quase vinte anos. Representa um grande passo rumo a um bloco de esquerda capaz de derrotar o neofascismo, combater o neoliberalismo e liderar a transformação do Brasil", frisou Altman.

A decisão do PSOL, de apoiar Lula já no primeiro turno, é histórica. Trata-se de um reencontro após quase vinte anos. Representa um grande passo rumo a um bloco de esquerda capaz de derrotar o neofascismo, combater o neoliberalismo e liderar a transformação do Brasil. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 30, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE