Altman: Bolsonaro quer um estado policial com verniz institucional

O jornalista Breno Altman comparou a militarização do governo ao regime policial colombiano, comandado hoje pelo presidente, Iván Duque Márquez. "Se dependesse da vontade do Bolsonaro e da vontade do núcleo militar que dá sustentação ao seu governo, é possível que nós já caminhássemos para uma ditadura aberta", adverte Altman.

247 - O jornalista e editor do site Opera Mundi Breno Altman conversou com a TV 247 acerca da militarização do governo de Jair Bolsonaro e afirmou que é da vontade do ocupante do Planalto a instauração de uma “ditadura aberta” no Brasil. Recentemente, Bolsonaro transferiu Onyx Lorenzoni da chefia da Casa Civil para o Ministério da Cidadania, dando espaço a mais um militar, o general Walter Souza Braga Netto.

Altman analisou que o atual governo se assemelha ao regime, classificado por ele como “estado policial”, colombiano, já que assume características repressivas, militares e autoritárias de uma ditadura, mas preserva as aparências de funcionamento das instituições democráticas.

“O que temos hoje é a construção de uma solução híbrida que lembra mais, se quisermos um exemplo internacional, o caso da Colômbia. Na Colômbia, durante os últimos 50 anos, tinha eleição presidencial, o parlamento funcionava, os partidos estavam legalizados, mas apesar dessa aparência institucional, o que existia e continua existindo é um estado policial assassino, terrorista, paramilitar, repressivo, que mata mais que a ditadura argentina dos anos 50. O modelo colombiano de estado policial com verniz institucional, este modelo, é o modelo de preferência do bolsonarismo, é o modelo que salvaguarda algumas aparências mas vai construindo um estado policial altamente repressivo”.

Ele disse ainda que a vontade de Bolsonaro é a instaurar uma “ditadura aberta” no país. “Se dependesse da vontade do Bolsonaro e da vontade do núcleo militar que dá sustentação ao seu governo, é possível que nós já caminhássemos para uma ditadura aberta, como a que existe hoje na Bolívia, por exemplo. Não há consenso sobre esse caminho, não há condições acumuladas para esse caminho, embora essa hipótese não possa. de maneira alguma ser descartada”.

“Esse estado híbrido, esse estado policial com uma roupagem institucional democrática é o modelo para o qual, me parece, que transita o bolsonarismo”, complementou.

